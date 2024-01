O Milan derrotou, em casa, a Roma, de José Mourinho, por 3-1, em jogo da vigésima jornada da Serie A. Rafael Leão foi titular na equipa milanesa, enquanto Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa não foram utilizados.

O próprio José Mourinho, aliás, não esteve no banco, já que cumpriu castigo pela expulsão na jornada anterior, com a Atalanta.

Adli inaugurou o marcador logo aos onze minutos e já no segundo tempo Giroud fez o segundo golo para o Milan, aos 56 minutos. A Roma ainda reduziu por Paredes, de grande penalidade, aos 69 minutos, mas os milaneses confirmaram a vitória aos 84 minutos por Theo Hernandez, após passe de Giroud.

Após o terceiro jogo consecutivo sem vencer, a Roma ocupa o nono lugar do campeonato, com 29 pontos. O Milan está no terceiro posto do campeonato, com 42 pontos