O Milan dominou o jogo com a Atalanta, em termos de posse de bola, mas não foi capaz de transformar esse fator numa vitória, no jogo dos quartos de final da Coppa Italia.

Isso apesar de ser ter adiantado no marcador perto do intervalo, com um golo de Rafael Leão. O internacional português combinou com Théo Hernández e rematou de forma colocada para o primeiro golo do jogo.

A Atalanta, no entanto, reagiu de imediato e empatou ainda antes do descanso, por Teun Koopmeiners.

O médio neerlandês acabou por ser decisivo, já que bisou na segunda parte, de grande penalidade.

O Milan bem tentou forçar o andamento no ataque, mas não conseguiu voltar a entrar com êxito na defesa da equipa visitante.

A Atalanta, de resto, até acabou o jogo com mais remates do que o Milan.

A formação de Bergamo vai defrontar a Fiorentina nas meias-finais da prova. A Lazio está à espera do vencedor do duelo entre Juventus e Frosinone.