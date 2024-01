O Fulham até esteve em vantagem no marcador, mas permitiu a reviravolta e perdeu na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, por 2-1, em casa do Liverpool.

A equipa de Jurgen Klopp apresentou-se em campo com algumas baixas, nomeadamente nas laterais, onde não pôde contar com nenhum lateral-esquerdo de origem, nem com o lesionado Trent Alexander-Arnold. Mo Salah também foi baixa nos reds por estar com Rui Vitória e a restante seleção do Egito a preparar o CAN. Por outro lado, Diogo Jota foi lançado de início e esteve bastante em jogo.

Ainda assim, o Liverpool conseguiu ter mais bola e domínio até ao intervalo, contudo, com pouca objetividade, o que deixou o Fulham confortável.

Aos 19 minutos, os cottagers, que contaram com João Palhinha a titular, chegaram à vantagem. Num lance entre brasileiros, Andreas Pereira tirou um cruzamento atrasado e Willian teve tempo e espaço na área dos reds para rematar para o 1-0.

O Liverpool só conseguiu acelerar processos na segunda parte, após as entradas de Darwin Núñez e Cody Gakpo, já depois de o Fulham ter ameaçado o segundo golo.

O ex-Benfica, de resto, esteve envolvido nos dois golos. Aos 68 minutos, após insistência de Jota, o Liverpool recuperou a bola e Darwin tocou para Curtis Jones, que armou o remate de fora da área e, com a ajuda de um desvio num defesa, bateu Bernd Leno.

Três minutos depois, Jota voltou a estar envolvido no lance, tocou para Darwin na esquerda e o internacional uruguaio assistiu Gakpo, que completou a reviravolta.

Até ao final, Darwin ainda podia ter deixado o Liverpool mais confortável na eliminatória, mas Leno e a barra impediram o 3-1.

A segunda mão, em Craven Cottage, está marcada para 24 de janeiro. O vencedor vai encontrar, na final, Chelsea ou Middlesbrough – o emblema do Championship está em vantagem depois da vitória por 1-0 em casa.