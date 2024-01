Roma e Atalanta empataram a uma bola, numa partida da 19.ª jornada da Serie A.



Com Rui Patrício na baliza e sem Renato, lesionado, os romanos tiveram uma entrada desastrosa na partida e aos oito minutos já perdiam. Aleksey Miranchuk (belo jogo!) cruzou da direita para o cabeceamento certeiro de Koopmeiners.



Os giallorossi reagiram por Lukaku aos 21 minutos, mas a Atalanta respondeu de pronto e ficou perto do 2-0 no minutos seguinte por De Ketelaere. O melhor período da Roma foi nos dez minutos finais do primeiro tempo com Bove e Karsdorp a ameaçarem o empate. Adivinhava-se o golo romano e este surgiu por Dybala, de grande penalidade.



A primeira parte acabou com José Mourinho furioso. A Roma protestou uma alegada falta de Kolasinac sobre Dybala quando este seguia isolado, mas o árbitro nada assinalou. O técnico português acabou por ver cartão amarelo antes de recolher ao balneário.



Dean Huijsen, reforço de inverno da formação da capital italiana, foi lançado ao intervalo e esteve perto de uma estreia de sonho: Carnesecchi impediu-o de marcar. Na resposta a Atalanta marcou, mas o golo de Scamacca foi invalidado por fora de jogo.



A última oportunidade do golo foi a dez minutos do fim e pertenceu a Romelu Lukaku, mas o remate saiu por cima da baliza da Atalanta. O jogo terminou com a expulsão de José Mourinho depois de este ter protestado uma alegada falta de Djimsiti sobre o possante avançado belga.



Feitas as contas, a Roma tem 29 pontos e continua a um ponto da Atalanta, emblema que partilha o sexto lugar com a Lazio. Por sua vez, o Bolonha soma 32 pontos e é quinto com menos um que a Fiorentina, quarta colocada.

