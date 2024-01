José Mourinho fez este sábado a antevisão do jogo com a Atalanta, marcado para amanhã, domingo, no Estádio Olímpico. O importante duelo, contudo, foi apenas um dos temas da conversa com os jornalistas.

Ao técnico da Roma foi pedido um comentário à saída do diretor desportivo Tiago Pinto, anunciada para o final deste mês.

«Eu não faço comentários sobre um diretor. Respeito as hierarquias, não sou ninguém, apesar da minha experiência, para fazer um comentário sobre o trabalho de um dos meus superiores. Desejo-lhe o melhor e ele sabe disso porque somos amigos», afirmou.

A Roma continua cheia de problemas, entre lesões e limitações financeiras. Procura reforços a baixo custo enquanto tenta arrumar a casa.

Acaba de receber Dean Huijsen, um defesa neerlandês de 18 anos, cedido pela Juventus.

«Huijsen é um jovem de 18 anos que quase não jogou na Serie A, mas é promissor e será um grande jogador no futuro. A situação do nosso plantel e as limitações da UEFA obrigam-nos a apostar num jogador que não é nosso, mas que pertence à Juventus», explicou Mourinho.

As lesões de Chris Smalling e Renato Sanches é que não ajudam mesmo o treinador da Roma.

«Não espero ver Smalling regressar aos treinos antes do final deste mês», afirmou. «A lesão e o tempo de recuperação de Smalling arruinaram a minha época. E depois há ainda o Renato Sanches, que nunca esteve em forma, e esta Taça das Nações Africanas, que piorou a situação ao impedir que Ndicka e Aouar continuassem a crescer connosco», acrescentou.

«Se conseguir, Huijsen estará connosco no banco. Ele está pronto para jogar porque está mentalmente preparado e só temos Mancini e Llorente como defesas centrais», esclareceu.

Com tantas incertezas, Mourinho garante que a Roma está pronta para enfrentar a Atalanta.

«É uma equipa muito boa, um adversário de alto nível. Será um jogo extremamente difícil para nós. Mas nós também somos uma equipa difícil, por isso eles também vão ter dificuldades contra nós», assegurou.