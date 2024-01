Têm sido vários os problemas físicos que têm afetado Renato Sanches esta época, e esta sexta-feira é notícia mais uma lesão do médio emprestado pelo Paris Saint-Germain à Roma, de José Mourinho.

Segundo avança o Corriere dello Sport, Renato sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino de quinta-feira e é baixa confirmada para o duelo frente à Atalanta, este domingo.

De acordo com a publicação, as próximas horas servirão para perceber melhor a extensão do problema físico e a duração da recuperação.

Renato Sanches soma nove jogos e um golo pela Roma esta época.