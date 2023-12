Não consegue uma sequência de bons resultados a Roma, que este domingo perdeu em casa do sensacional Bolonha (2-0), em jogo da 16.ª jornada da Serie A.

Rui Patrício foi titular na equipa de José Mourinho e sofreu o primeiro golo aos 37 minutos, da autoria de Nikola Moro, servido por Dan Ndoye.

Ao intervalo, Mourinho lançou Renato Sanches na partida, para o lugar de Spinazzolla, mas o encontro só piorou para os giallorossi: Kristensen, com um autogolo, ampliou a vantagem do conjunto da casa aos 49 minutos.

A tarde, no entanto, ficou ainda mais estranha: 18 minutos depois de entrar, Renato Sanches foi substituído por José Mourinho. O médio formado no Benfica pareceu surpreendido, mas encaminhou-se para o banco.

Com este resultado, o Bolonha segue no quarto lugar, com 28 pontos. A Roma está em sétimo, com 25 pontos.