O Bayer Leverkusen de Grimaldo retomou o caminho dos triunfos na Bundesliga na tarde deste domingo. Na receção ao Eintracht Frankfurt, e com o lateral espanhol entre os titulares, os pupilos de Xabi Alonso dominaram o encontro e venceram por 3-0. A contagem foi inaugurada pelo avançado Boniface, de 22 anos, à passagem dos 14 minutos. Foi o 10.º golo do nigeriano no campeonato.

Já no 2.º tempo, Frimpong e Wirtz ampliaram a vantagem antes da hora de jogo. Desta forma, o Leverkusen atinge os 39 pontos, continua invicto na Liga, e cava uma diferença provisória de sete pontos sobre o Bayern Munique. Por sua vez, o Frankfurt é 8.º, com 21 pontos.

Veia vencedora vale lugar europeu

E já lá vão quatro jogos sem perder, e três vitórias consecutivas, para o Freiburg, que esta tarde recebeu e venceu o Koln, por 2-0. Os anfitriões beneficiaram da expulsão do defesa Chabot e inauguraram o marcador aos 72 minutos, por Gregoritsch.

No tempo de descontos, o avançado austríaco assistiu Sallai que sentenciou a partida. Assim, o Freiburg subiu três posições e estacionou no 6.º lugar, com 24 pontos, um posto que dá acesso à Liga Conferência. Por sua vez, o Koln segura a lanterna rosada, isto é, de lugar de play-off de manutenção, com 19 pontos.