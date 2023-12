Já qualificado e com o primeiro lugar garantido no Grupo H, o Bayer Leverkusen rodou o plantel para a receção ao Molde, que ainda tinha uma hipótese de chegar ao segundo lugar. Grimaldo só entrou aos 59 minutos, Wirtz ou Boniface não saíram do banco.

Os noruegueses precisam de fazer melhor do que o Qarabag, do Azerbaijão, que recebia o Hacken, da Suécia, último classificado do grupo, sem qualquer ponto.

Depressa se diluíram as ténues esperanças do Molde, já que o Leverkusen começou cedo a construir uma goleada, com Patrik Schick a marcar logo aos dois minutos.

Tapsoba, antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Leixões, fez o 2-0, aos 22 minutos e um autogolo de Ellingsen aumentou a vantagem logo depois.

Na segunda parte, Hlozek e Mbamba fizeram o resultado chegar a 5-0. Só aí o Molde conseguiu marcar, com Kitolano a fechar o resultado aos 75 minutos.

Seis vitórias em seis jogos para o Leverkusen de Xabi Alonso, fortíssimo também na UEFA.

O Molde ficou em terceiro, com sete pontos, e vai jogar o play-off de acesso à Liga Conferência.

Na segunda posição ficou o Qarabag, com dez pontos, depois de bater o Hacken por 2-1, mesmo tendo um jogador expulso aos 56 minutos – nessa altura já vencia por 2-0, com golos de Leandro Andrade e Benzia.

Os suecos ainda reduziram, com um autogolo de Huseynov, já nos descontos, mas despediram-se mesmo da prova só com derrotas.