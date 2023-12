Vincent Aboubakar pronunciou-se, esta quinta-feira, sobre a decisão do Besiktas em afastá-lo da equipa, tal como a outros quatro jogadores, devido ao «mau desempenho e incompatibilidade».

O antigo avançado do FC Porto negou ainda os rumores que davam conta de que se tinha ausentado do clube turco para realizar um transplante capilar.

«Vamos parar com as acusações agora. Não fiz nenhum tratamento durante esta temporada. Tratei do meu cabelo no verão, depois da última temporada terminar e antes da pré-época começar. Não tive nenhuma discussão ou comportamento indisciplinado com ninguém do clube nesta temporada. Nada! Marquei 11 golos e fiz três assistências até agora esta época. Na segunda metade da temporada passada marquei 13 golos. E, acima de tudo, eu dou sempre o meu esforço e concentração pela equipa, a cada minuto do contrato», pode ler-se na mensagem de uma «story» do Instagram.

O camaronês assegurou também que já foi reintegrado. «O clube revelou a situação e enviou-me um e-mail a confirmar a minha integração. Parem por favor com acusações falsas, que podem ser alvo de ações legais e deixem-me fazer o meu trabalho.»

Além de Aboubakar, também Valentin Rosier (ex-Sporting), Eric Bailly, Rachid Ghezzal e Jean Onana foram excluídos do plantel do Besiktas.