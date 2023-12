Tecatito Corona foi detido na última noite por conduzir embriagado, em Nuevo León, no México.



O internacional mexicano passou algumas horas nas instalações da polícia, acabando por sair após pagar a fiança. Nas redes sociais, o antigo jogador do FC Porto admitiu o erro e pediu desculpas.



«Olá a todos. Ontem, num jantar na companhia da minha esposa, cometi um erro e tive de enfrentar as consequências. Quero pedir desculpas. Embora não estivesse num lugar inadequado a horas inapropriadas, este tipo de situações não corresponde ao que somos no Monterrey. Queremos o melhor para o clube e para os adeptos. Dediquei este tempo de descanso a recuperar-me da lesão o melhor e mais rápido possível de forma a voltar a trabalhar com os meus colegas e a estar às ordens do treinador. Não resta mais nada além de pedir desculpa. Seguir a recuperação do meu jogo e trabalhar o dobro para estar pronto, da melhor forma e estar à altura que todos desejamos no clube. Um abraço a todos», escreveu numa «story» publicada no Instagram.



Tecatito está ligado ao Monterrey, clube que informou em comunicado que o jogador vai ser sancionado internamente. «O clube informa que após a sessão desta manhã feita por Corona, manteve uma conversa com o jogador relacionada com eventos que contrariam o regulamento desportivo interno pelo quais receberá uma sanção correspondente», lê-se na nota publicada no site oficial.