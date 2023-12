O Villarreal venceu o Rennes por 3-2 e terminou o Grupo F da Liga Europa no primeiro lugar.

A jogar fora de portas, os espanhóis precisaram de somar os três pontos para ultrapassarem o conjunto francês, que à entrada para a 6.ª e última jornada lideravam com 11 pontos contra dez do «submarino amarelo» e alcançaram uma importante vitória que permite evitar o caminho das equipas que caíram da Liga dos Campeões: Sp. Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar, Galatasaray e Lens.

Gerard Moreno inaugurou o marcador para os visitantes aos 36 minutos na conversão de um penálti, mas no minuto seguinte Lorenz Assignon repôs a igualdade.

Na segunda parte, Akhomach voltou a dar vantagem aos espanhóis, que voltaram a consentir a igualdade: Blas (79m) num pontapé de meia-distância após ser servido pelo ex-Benfica Nemanja Matic. Tal como o 0-1, o 2-2 resistiu por não mais do que um minuto, já que o veterano Dani Parejo encarregou-se de dar a vitória no jogo e no Grupo F ao Villarreal.

O final do jogo ficou marcado por polémica. Numa jogada que começou com um livre direto a estatelar-se na baliza de Pepe Reina, Assignon acabou por marcar na insistência, mas o a equipa de arbitragem, de nacionalidade turca, reverteu a decisão por fora de jogo após recurso ao VAR.

No outro jogo do grupo, os israelitas do Maccabi Haifa foram à Grécia bater o Panathinaikos por 2-1 e garantiram a repescagem para a Liga Conferência.