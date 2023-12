A Roma venceu na receção ao Sheriff Tiraspol (3-0), esta quinta-feira, na sexta e derradeira jornada do Grupo G da Liga Europa.

A equipa de José Mourinho já tinha o play-off assegurado, mas ainda sonhava com o primeiro lugar, caso o Slavia de Praga perdesse com o Servette ou se empatasse e a Roma ainda conseguisse reverter a diferença de golos.

Tal como prometido na véspera, Mourinho deu uma hora de jogo a Renato Sanches, que assim voltou aos relvados quase três meses depois.

Os giallorossi entraram a todo o gás e, aos 11 minutos, Zalewski assistiu Romelu Lukaku para o 1-0. O belga agarrou de imediato da bola e a Roma foi em busca do segundo golo, que apareceu perto da meia-hora, por Andrea Belotti (32m), com novo passe de Zalewski.

No segundo tempo, o jogo no Olímpico baixou de intensidade e perdeu o interesse, face às poucas oportunidades criadas pelas equipas. Tal não terá ficado alheio ao que se passava na República Checa, onde o Slavia goleou o Servette por 4-0 e garantiu o primeiro lugar.

Ainda assim, em tempo de descontos, os giallorossi chegaram ao terceiro golo, por Niccolò Pisilli, jovem de 19 anos que se estreou na competição e ficou em lágrimas.

Quanto às contas do grupo, o Slavia termina em primeiro, com 15 pontos, seguido da Roma, segunda, com 13. De resto, a equipa de Mourinho vai encontrar um dos repescados da Liga dos Campeões, entre os quais Benfica e Sp. Braga.

Já o Servette, caiu para a Liga Conferência e o Sheriff está fora das competições europeias.