A Roma pode ser o adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas do lado italiano há quem não queira defrontar os encarnados. Tiago Pinto, diretor geral dos giallorossi, que já foi dirigente das águias, confessou que não quer apanhar o Benfica.

«Será difícil terminar em primeiro no grupo. Não vou mentir, não quero jogar contra o Benfica, mas caso os encontremos quero ganhar. Todas as equipas são difíceis, inclusive na temporada passada tivemos uma Liga Europa em que jogámos contra Salzburgo, Real Sociedad e Bayer Leverkusen. Será difícil para nós, mas também será difícil para eles», disse o dirigente português à Sky Sports, antes do Roma-Sheriff.

Tiago Pinto também brincou acerca do futuro de José Mourinho e abordou uma possível reunião entre os proprietários da Roma e o treinador português, que termina contrato no final da época.

«Talvez eles passem o Ano Novo juntos. Fora de brincadeiras, são situações que são comentadas internamente, nunca falaremos disso publicamente. Na minha cabeça está tudo muito claro», vincou.