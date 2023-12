O orçamento financeiro para o mercado de transferências de janeiro é uma dor de cabeça para José Mourinho. O português, ao leme da Roma, abordou o tema na antecâmara da receção ao Sheriff, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

«O nosso mercado será sempre adaptado àquilo que pudermos fazer. Estou a contar com isso, sou o treinador. Não é que eu queira uma coisa e o Tiago Pinto [diretor desportivo] outra. Todos queremos o mesmo», explicou o técnico.

Em todo o caso, e aproveitando o tópico, Mourinho comparou a situação financeira da Roma com a de outros clubes, mais abastados: «Não é que eu esteja com inveja, mas o [Manchester] City pagou 80 milhões pelo [Kalvin] Phillips e vai mandá-lo embora. Nós estamos numa realidade diferente. Vou ser honesto: se conseguirmos contratar um defesa em janeiro ficarei feliz».

Mas o treinador português foi mais longe, abriu o livro e falou diretamente aos adeptos “Giallorossi”: «Quero que as pessoas entendam isto quando se fala de objetivos. Não podemos contratar mais do que um defesa para nos ajudar. O Ndicka não estará connosco a partir de 3 de janeiro, o Mancini está a um cartão amarelo da suspensão, o Llorente resiste e continua a jogar, o Smalling não vai estar».

Questionado sobre a permanência na capital italiana, uma vez que o vínculo com a Roma cessa este verão, Mourinho agradeceu o apoio, mas reiterou que tal energia e entusiasmo devem ser canalizados para a equipa.

Os romanos encaram a derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa ainda com o futuro em aberto, e tudo dependerá do encontro entre o Slavia de Praga e o Servette. Em caso de triunfo dos checos, Mourinho e companhia terminarão o grupo no 2.º lugar e, por isso, disputarão o play-off de acesso aos “oitavos” da prova – fase na qual poderão encontrar o Benfica ou o Braga.

Para a partida com o Sheriff, Dybala é carta fora do baralho e Renato Sanches jogará, pelo menos, 40 minutos.

«Vai jogar amanhã. Está a trabalhar connosco há duas semanas seguidas e sem jogar. Espero que a sua intensidade aumente. Está um pouco contido com medo pela lesão», rematou Mourinho.

A Roma segue no 5.º lugar da Serie A, com 25 pontos, e com uma diferença considerável para o topo da tabela, onde mora o Inter de Milão.