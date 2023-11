A Roma voltou aos triunfos na Serie A na receção à Udinese (3-1), numa partida da 13.ª jornada, e aproveitou as derrotas de Fiorentina e Atalanta para subir ao quinto lugar.



Com Patrício de início, mas sem Renato, o conjunto orientado por José Mourinho marcou aos vinte minutos por Mancini após um passe excelente de Dybala. Adivinhava-se um fim de tarde tranquilo no Olímpico de Roma, mas o conjunto de Udine, que teve João Ferreira de início, teve capacidade de reação e igualou a contenda no arranque da segunda parte graças a um golo de Thauvin.



José Mourinho lançou El Shaarawy, Azmoun, Bove e Zalewski na tentativa de chegar ao triunfo. E foi feliz com as alterações. Num excelente jogada coletiva a um toque entre Azmoun, Lukaku e Dybala, o argentino surgiu na cara de Silvestri e não perdoou: 2-1.



O «Special One» respirava de alívio a nove minutos dos 90. Em cima do apito afinal, a vitória da Roma foi confirmada graças a um belo pontapé em arco de El Shaarawy a passe de Bove.



A Roma tem 21 pontos e está no quinto posto, a quatro do Nápoles, quarto classificado. O Inter lidera com 31, seguido da Juventus que tem 29 - os dois clubes defrontam-se ainda esta noite.



Classificação da Serie A