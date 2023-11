Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, discursou no palco do Social Football Summit, no Estádio Olímpico de Roma, e não garantiu a continuidade na equipa italiana na próxima época.

«Como sabem, no pré-jogo perguntam-me sempre isso, mas como Mourinho disse ontem, estou muito na defensiva. O importante é a Roma e estamos a fazer coisas importantes para o futuro.»

O antigo diretor-desportivo do Benfica abordou ainda a relação com José Mourinho e disse que um dirigente tem de ser «o amigo crítico» de um treinador.

«Com o treinador tens de ser o amigo crítico. Tens de estar próximo quando corre mal e tens de ter a capacidade de entender como está tudo a correr.»

Tiago Pinto revelou também que fechou as contratações de Dybala e de Lukaku em apenas cinco dias. O diretor-geral da Roma afirmou que teve alguma sorte, mas que os jogadores, tal como José Mourinho, foram seduzidos pela paixão dos adeptos romanos.