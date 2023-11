A Roma venceu este domingo o Lecce por 2-1, num jogo de loucos em que Lukaku falhou uma grande penalidade.

No final do encontro, José Mourinho afirmou que mantém a confiança no internacional belga, apesar de ter falhado a cobrança do castigo máximo.

«É a primeira vez que falha [um penálti] em Itália, mas é a segunda vez que o faz comigo. Lembro-me da Supertaça Europeia com o Chelsea. Ainda assim, quem bate penáltis corre sempre o risco de falhar. Dybala não estava preparado e confiamos plenamente em Lukaku. Conheço-o melhor do que ninguém. O Lukaku é um jogador muito emocional e sensível. Quando falha um penálti nos primeiros minutos, isso afeta-o para o resto do jogo», explicou o treinador português, em declarações à DAZN.

Dybala deixou os adeptos preocupados, dando indícios de que não conseguiria terminar a partida, mas não aconteceu. Mou confidenciou que pensou o mesmo mas deixou elogios ao argentino.

«Também pensei que ele não jogaria até o fim, mas jogou. Faz coisas maravilhosas, por isso é que não bate penáltis», atirou.