Fim de loucos no Olímpico de Roma.



O Lecce colocou-se em vantagem aos 72 minutos diante dos romanos e parecia ter o triunfo no bolso. Porém, Azmoun e Lukaku marcaram um golo cada no período de descontos e operaram a reviravolta da formação de José Mourinho (2-1).



Um triunfo arrancado a ferros, portanto.



Com Rui Patrício de início, os giallorossi começaram a partida com uma ocasião soberana para marcar, mas Romelu Lukaku falhou um penálti, permitindo a defesa a Wladimiro Falcone. A primeira parte prosseguiu com maior domínio da equipa da capital italiana, mas sem grandes ocasiões de golo.



O arranque da segunda metade começou com uma oportunidade para cada lado no entanto, os guarda-redes levaram a melhor. À entrada para os vinte minutos finais, José Mourinho promoveu o regresso à competição de Renato Sanches. O português praticamente ainda não tinha tocado na bola quando o Lecce abriu o marcador por Pontus Almqvist após uma bela jogada individual de Lameck Banda.



O «Special One» mexeu na equipa no minutos seguinte e retirou Aouar do jogo, lançando Sardar Azmoun. Minutos depois, foi a vez de Belotti ocupar o lugar de El Shaarawy. Com um grande cabeceamento, o avançado iraniano iniciou «remontada» romana quando já poucos imaginavam (90+1).



Pouco depois, Dybala recuperou a meio-campo, tocou para Lukaku e o gigante belga, fugiu ao marcador direto, colocou o corpo à frente de Gallo e com a posição ganha, atirou a contar para uma enorme explosão de alegria no Olímpico.



Com esta vitória a Roma chegou aos 17 pontos e igualou provisoriamente a Fiorentina no sétimo lugar. Por sua vez, o Lecce é 11.º com 13 pontos.