Foi com crítica e ironia que José Mourinho reagiu à derrota da Roma frente ao Inter de Milão (1-0), no Giuseppe Meazza. O treinador português, que estava castigado e viu o encontro na bancada de imprensa, critiou a Liga Italiana pelo calendário da 10.ª jornada.

Os giallorossi tiveram de entrar em campo este domingo, enquanto Atalanta e Fiorentina, que também estiveram em ação na Liga Europa e na Liga Conferência, só vão jogar na segunda-feira.

«Lamento o resultado, os rapazes fizeram um esforço importante, mas o golo era evitável. Lamento que não haja respeito pelos jogadores, a atitude de Maresca [árbitro] para com Mancini e Ndicka prova tudo. Estou feliz pelo conceito de equipa em dificuldade, não tínhamos metade da equipa disponível - Spinazzola, Dybala, Smalling, Renato Sanches, Pellegrini - viemos aqui com meia equipa e mais um presente da Serie A porque jogámos no domingo e não na segunda-feira. Os rapazes estiveram bem. Estou triste porque merecíamos mais», afirmou o special one aos canais de comunicação do clube.

A derrota com o Inter pôs fim a uma série de três vitórias consecutivas da Roma no campeonato. A equipa de Mourinho é oitava classificada, com 14 pontos, enquanto o Inter tem 25 e lidera a competição.