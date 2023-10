Três jogos, três vitórias: até à data, a Liga Europa da Roma é irrepreensível.

Esta quinta-feira, a equipa de José Mourinho recebeu e venceu o Slavia de Praga, por 2-0, num jogo a contar para a terceira jornada do grupo G da competição.

O técnico português deu minutos a alguns jogadores menos utilizados – Rui Patrício foi suplente em detrimento de Svilar –, mas a formação italiana só precisou de 44 segundos para se colocar em vantagem.

Após uma recuperação de bola de El Shaarawy, Edoardo Bove abriu o marcador no primeiro minuto do encontro com um grande golo, num remate à entrada da área.

O segundo não demorou muito, e teve o mesmo protagonista no momento do passe: El Shaarawy serviu Lukaku e o avançado belga rematou fortíssimo para o 2-0, que seria o resultado final.

No outro jogo do dia, o Sheriff Tiraspol e o Servette empataram na Moldávia a uma bola: Crivelli fez o 1-0 para os forasteiros aos 41 minutos, Ankeye empatou a dez minutos dos 90.

Feitas as contas, a Roma lidera o grupo com nove pontos, mais três do que o Slavia de Praga. Sheriff e Servette têm um ponto cada.