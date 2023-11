Com a conjugação de resultados desta noite, o Sporting já sabe que vai fechar o grupo D da Liga Europa no segundo lugar e que está, por isso, a disputar o play-off de acesso aos oitavos de final da prova.



Os leões vão defrontar um dos terceiros classificados da Liga dos Campeões. Há, para já, duas equipas que vão terminar os respetivos grupos da Champions no terceiro posto: Feyenoord e Young Boys. Neerlandeses e suíços são possíveis adversários do emblema de Alvalade.



Nos restantes grupos da Liga dos Campeões está tudo em aberto. Copenhaga, Galatasaray, Man. United, Lens, Sevilha, Union Berlim, Nápoles, Salzburgo, PSG, Newcastle, Milan e Shakhtar Donestsk ainda podem cair para a Liga Europa.



FC Porto, Sporting de Braga e Benfica, dependendo dos resultados na última jornada da fase de grupos da Champions, ainda podem cair para o play-off da Liga Europa, mas nunca defrontariam o Sporting, uma vez que o regulamento da UEFA não permite que equipas do mesmo país se defrontem nesta fase.



Possíveis adversários do Sporting no play-off JÁ confirmados:



Feyenoord

Young Boys