Já com o primeiro lugar do Grupo E da Liga Europa assegurado, o Liverpool foi até à Bélgica perder com o Union St. Gilloise por 2-1. Diogo Jota ficou de fora devido a lesão, enquanto Darwin Nunez entrou no segundo tempo. Luis Diaz não saiu do banco de suplentes dos «reds».

Apenas a cumprir calendário na Bélgica, Jurgen Klopp operou muitas alterações no onze e a verdade é que o conjunto belga aproveitou para surpreender o Liverpool. Amoura, aos 32 minutos, inaugurou o marcador. Aos 40 minutos, Quansah fez o empate, mas apenas três minutos depois Puertas, assistido por Amoura, deu a vitória à equipa da casa.

No outro jogo do grupo, o LASK Linz perdeu em casa por 2-1 com o Toulouse. Os golos ficaram reservados para o segundo tempo. Dallinga, aos 54 minutos, deu vantagem ao conjunto visitante. Aos 61 minutos Ljubicic fez o empate, mas Suazo, aos 83 minutos, deu o triunfo ao conjunto francês.

Com estes resultados, o Liverpool termina o Grupo E da Liga Europa no primeiro lugar, com 12 pontos. O Toulouse fica no segundo lugar, que dá acesso ao play-off da Liga Europa, com 11 pontos. O Union St. Gilloise, com oito pontos, tem de contentar-se com o terceiro posto, que garante a presença no play-off da Liga Conferência. O LASK Linz termina no último lugar do grupo, com três pontos, e está fora das competições europeias.