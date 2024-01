A Roma, de José Mourinho, está nos quartos de final da Taça de Itália. A equipa do treinador português sofreu, mas venceu a Cremonese, da Serie B, por 2-1. Rui Patrício e Renato Sanches não saíram do banco de suplentes do conjunto romano.

A equipa da segunda divisão italiana surpreendeu aos 37 minutos. Tsadjout aproveitou uma bola perdida e rematou para o fundo da baliza de Svilar, antigo guarda-redes do Benfica.

A Cremonese esteve um largo período do encontro em vantagem e só aos 77 minutos é que a Roma conseguiu chegar ao empate. Dybala e Azmoun, que saltaram do banco de suplentes, construíram a jogada, que foi finalizada da melhor forma por Lukaku.

Oito minutos depois, a equipa de José Mourinho, que se emocionou no final do duelo, completou a reviravolta. Spinazzola foi derrubado dentro da área e Dybala aproveitou para colocar a Roma nos quartos de final da Taça de Itália, onde o conjunto do treinador português vai defrontar a rival Lazio.