Jogo grande a fechar a jornada 18 da Série A, com a Juventus a receber a Roma.

José Mourinho a visitar Massimiliano Allegri, num duelo cheio de história – foi o jogo número 200 entre os dois emblemas, com a Juventus a vencer quase metade desses encontros.

Mourinho quis contrariar a tradição e a Roma esteve bem no primeiro tempo, com o talento de Dybala a tentar causar desequilíbrios e a defesa a proteger bem a baliza de Rui Patrício.

A Juventus teve menos posse de bola e demorou a criar perigo. Mas abriu a segunda parte com o golo que fez toda a diferença.

Adrien Rabiot aproveitou uma pequena brecha para inaugurar o marcador, assistido por Vlahovic.

Mourinho ainda tentou refrescar a equipa (Renato Sanches não saiu do banco) mas a Roma não foi capaz de marcar nem de evitar a sexta derrota no campeonato.

A Juventus terminou o ano mais perto do primeiro lugar – está agora a dois pontos do Inter de Milão, que empatou nesta jornada - e a Roma caiu para a sétima posição, com 28 pontos, menos um do que a Atalanta.