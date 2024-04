O Benfica venceu o Sp. Braga por 3-1, no Estádio da Luz, e garantiu matematicamente o apuramento para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo que adiou a possibilidade do Sporting ser de imediato campeão: esta jornada não há título para ninguém.

A vitória foi arrancada a ferros, depois de o Sp. Braga se ter adiantado no marcador aos 29 minutos por Ricardo Horta. A reviravolta veio só na parte final: Marcos Leonardo empatou aos 72 minutos, David Neres fez o 2-1 aos 85 minutos e o mesmo Marcos Leonardo fez o 3-1 final já nos descontos.