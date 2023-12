A Udinese somou três pontos importantes na luta pela manutenção ao bater o Bolonha, uma das equipas mais fortes da liga italiana até agora, por 3-0.

O defesa português João Ferreira fez os 90 minutos, contribuído para manter inviolada a baliza do nigeriano Okoye, que fez o segundo jogo a titular.

A Udinese contou com o talento dos argentinos Roberto Pereyra e Martín Payero (ambos marcaram, aos 23 e 52 minutos, respetivamente) para construir a vitória.

Pelo meio, Lorenzo Lucca tinha feito o 2-0, aos 48. Ele que foi o único jogador italiano utilizado por Gabriele Cioffi.

Já a equipa de Thiago Motta esteve uma sombra do que tem sido esta e´poca, fechando ano com uma derrota clara, que a tira do top-4 da Série A.

O Bolonha é quinto, com 31 pontos, e ainda pode ser apanhado pela Roma nesta jornada.

A Udinese está no 15º lugar, com 17 pontos.

Noutra partida da tarde, o Cagliari empatou a zero com o Empoli, num jogo de aflitos. O nulo deixa as duas equipas ainda na zona vermelha da classificação.