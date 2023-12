O Chelsea termina o ano com duas vitórias seguidas, tendo batido o Luton por 3-2, apenas três dias depois de outro triunfo sofrido, no dérbi com o Crystal Palace.

O jogo, no entanto, até parecia simplificar-se para a equipa de Mauricio Pochettino, que chegou a uma vantagem de dois golos ainda na primeira parte, graças aos remates certeiros de Palmer e Madueke.

Para melhorar as coisas, Cole Palmer bisou aos 70 minutos, colocando o resultado em 3-0.

Mas, já se sabe, este Chelsea é pouco fiável. O Luton começou uma reação que deixou a equipa londrina a tremer.

O golo de Ross Barkley relançou a equipa da casa, aos 80 minutos, e o de Adebayo, aos 87, lançou o pânico na defesa do Chelsea.

A formação de Robert Edwards vendeu cara a derrota, encostando o adversário à sua baliza, mas não foi capaz de chegar ao empate.

O Chelsea chegou aos 28 pontos, mas continua no décimo lugar; o Luton mantém-se na zona vermelha da tabela – é 18º, com 15 pontos.