O Leicester City está imparável na sua caminhada de regresso rumo à Premier League.

Esta sexta-feira, em jogo da 25ª jornada do Championship, foi ao País de Gales bater o Cardiff por 2-0.

Fatawu esteve em destaque ao fazer as assistências para os dois golos e ainda esteve ele próprio perto de marcar.

Ricardo Pereira, desta vez, ficou no banco de suplentes, tal como o jovem médio português (nascido em Leicester e formado no clube) Wanya Marçal-Madivadua.

O Leicester chegou aos 62 pontos em 25 jornadas, mais oito do que o segundo classificado, o Ipswich Town (que não foi além de um empate a zero com o Queens Park Rangers) e mais onze do que o terceiro classificado, o Southampton, que venceu o Plymouth por 2-1.

Sobem diretamente de divisão os dois primeiros classificados.