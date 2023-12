Ederson Moraes é uma das figuras de topo do Manchester City.

O guarda-redes internacional brasileiro acaba de ser considerado o melhor do mundo na sua posição, o que não significa que não tenha ídolos ou ‘heróis’ de infância.

De resto, já assumiu publicamente que a sua referência era Rogério Ceni, antigo guarda-redes do São Paulo (clube onde Ederson começou) e da seleção brasileira – e atual treinador do Bahia.

Os dois encontraram-se em Inglaterra, nas instalações do clube, graças a uma iniciativa do City Group – detentor do Manchester City e do Esporte Clube da Bahia.

Um encontro no qual ‘bateram um papo’. A conversa foi agora divulgada.