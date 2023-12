A final da Supertaça da Turquia, entre Galatasaray e Fenerbahçe, estava marcada para as 17h45 desta sexta-feira em Riade, na Arábia Saudita, mas não se deverá realizar.

As equipas terão recusado ir a jogo, depois de as autoridades sauditas terem rejeitado várias condições. Os sauditas não aceitaram a passagem do hino da Turquia na instalação sonora do estádio, assim como proibiram as equipas de prestarem homenagem ao antigo presidente Mustafa Kemal Ataturk, por ocasião dos 100 anos da fundação da República da Turquia.

Galatasaray e Fenerbahçe pretendiam usar camisolas de homenagem ao primeiro presidente do país e também exibir uma faixa onde se podia ler «Paz em casa, paz no mundo».

Segundo a imprensa internacional, as reuniões entre a Federação da Turquia e as autoridades sauditas decorreram ao longo do dia, mas não foi possível chegar a um acordo e as equipas já deixaram o estádio Al-Awwal Park e recolheram às respetivas unidades hoteleiras.

Aguarda-se, nesta altura, um comunicado oficial da Federação turca.