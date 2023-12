Fenerbahçe e Galatasaray empataram ao final da tarde deste domingo (0-0), no jogo grande da 18.ª jornada da primeira liga turca de futebol.

O português Miguel Crespo foi titular no Fenerbahçe e fez os 90 minutos. Do lado do Galatasaray, por lesão, Sérgio Oliveira foi ausência.

Na classificação, as duas equipas continuam igualadas no topo, ambas com 44 pontos, com o Fenerbahçe a liderar.

Nos outros jogos do dia, Nani foi suplente utilizado no Adan Demirspor, na vitória por 2-1 ante o Antalyaspor.

Já Nélson Oliveira foi suplente utilizado na vitória do Konyaspor ante o Kayserispor, por 2-0, num jogo em que a equipa visitante teve Miguel Cardoso e Aylton Boa Morte a titulares e Carlos Mané como suplente utilizado.