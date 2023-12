O Wolverhampton recebeu e venceu o Chelsea por 2-1, este domingo, em jogo da 18.ª jornada da Premier League.

O primeiro golo do jogo surgiu já na segunda parte, aos 51 minutos, por Mario Lemina, que concluiu na área um canto apontado por Pablo Sarabia.

O golo surgiu na sequência de um dos melhores períodos ofensivos do Wolverhampton, no início da segunda parte, abrindo caminho à soma dos três pontos para equipa orientada por Gary O’Neil. Pouco depois, Toti Gomes fez um corte crucial a negar o 1-1, em cima da linha de baliza.

Porém, a maior emoção no jogo, mais precisamente no marcador, ficou guardada para os 11 minutos de compensação: aos 90+3m, Matt Doherty fez o 2-0 para a equipa da casa, mas o Chelsea ainda reduziu por Christopher Nkunku aos 90+6m e levou a incerteza no resultado para os últimos cinco minutos. Porém, os lobos não deixaram mesmo fugir a vantagem.

Na equipa do Wolverhampton, os portugueses José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes foram titulares.

Com este resultado, o Wolverhampton iguala o Chelsea na classificação, com 22 pontos, estando as duas equipas no 10.º e 11.º lugares da tabela.