Depois de ter conquistado o Mundial de clubes, o Manchester City regressou à Premier League com uma vitória por 3-1 sobre o Everton.

Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares na equipa de Pep Guardiola. André Gomes e Beto foram apostas iniciais no conjunto de Sean Dyche, enquanto João Virgínia foi o guarda-redes suplente.

O Everton entrou muito bem no jogo e ainda esteve a vencer. Jack Harrison deu vantagem à equipa da casa aos 29 minutos e a equipa de Liverpool foi a vencer para o intervalo, depois de longos minutos de clara superioridade, em que deixou o City perdido em campo.

No segundo tempo tudo mudou e, aos 53 minutos, Bernardo Silva assistiu Foden para um grande golo: o internacional inglês atirou forte para o fundo da baliza do Everton. A cambalhota dos citizens foi confirmada por Julian Alvarez, de grande penalidade, aos 64 minutos.

Perto do final da partida, Bernardo Silva aproveitou um erro de Pickford e rematou fechou o resultado com mais um grande golo, num chapéu perfeito de primeira.

Com este resultado, o Manchester City recuperou o quarto lugar da Premier League, com 37 pontos, a cinco do líder Liverpool, que tem mais um jogo realizado. O Everton está no décimo sétimo posto, o primeiro acima da linha de água, com 16 pontos.