O jogo entre o Al-Tai e o Al Ittihad, a contar para a jornada 19 da Liga saudita, foi adiado.

Condições meteorológicas adversas impediram que o avião no qual o Al Ittihad se deslocaria aterrasse no Aeroporto Internacional de Hail e os responsáveis do campeão saudita solicitaram o adiamento do jogo, que estava marcado para este sábado.

O pedido foi aceite e o jogo foi remarcado para 7 de fevereiro de 2024.

O Al Ittihad, que vem de uma derrota pesada diante do Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, atravessa um período conturbado. Karim Benzema, estrela da equipa de Jeddah, terá desativado a conta no Instagram após ter sido severamente criticado pelo desempenho no último jogo. Segundo o jornal Al-Riyadiya, o avançado francês não treinou nos últimos dois dias e terá saído de Jeddah sem dar justificações.