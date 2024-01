Tiago Pinto vai deixar o cargo de diretor-desportivo da Roma, no final do mês de janeiro. A confirmação da saída surgiu através de uma nota da Roma, a oficializar o acordo para rescindirem contrato.

O português ocupava o cargo desde 1 de janeiro de 2021 e terminava o vínculo no final desta temporada, a 30 de junho. Foi, de resto, quem mais tempo esteve no cargo na história recente do emblema romano e recebeu a eleição de melhor diretor-desportivo da Série A em 2022.



Ao longo deste período, Tiago Pinto foi responsável pelas contratações de jogadores como Dybala, Paredes, Lukaku, Wijnaldum e Matic, entre outros, para além, claro, do treinador José Mourinho.

A saída de Tiago Pinto da estrutura do clube italiano, que será consumada a 3 de fevereiro, acontece por iniciativa própria, de acordo com o que foi possível apurar pelo nosso jornal: Tiago Pinto já tinha manifestado a vontade de sair no verão, mas na altura os proprietários do clube pediram-lhe o compromisso que saísse apenas depois desta janela de transferências de janeiro.

«Depois de três anos considero concluído o meu ciclo em Roma e enquanto me preparo para partir gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram especial a minha estadia neste clube e nesta cidade: em primeiro lugar à família Friedkin, que me permitiu viver uma experiência de vida única e servir um clube histórico, num país onde o futebol é paixão e tradição», referiu Tiago Pinto.

«Gostaria também de expressar a minha gratidão aos treinadores, jogadores, colaboradores e todas as pessoas que me apoiaram na renovação da área desportiva. Por último, quer dedicar um pensamento a duas realidades que, juntas, juntas representam o passado, o presente e o futuro da Roma: refiro-me aos adeptos e ao setor da formação. As imagens dos nossos jovens apoiados pelo adeptos transmitiram-me o sentido de família giallarossi e deixam-me orgulhoso de ter feito parte dela.»