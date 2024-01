O defesa-central neerlandês Dean Huijsen esteve perto de mudar-se para o Frosinone, mas uma chamada de José Mourinho decidiu o futuro do jovem de 18 anos.

«Não foi muito difícil escolher quando o Sr. Mourinho nos ligou. Agradecemos ao Frosinone pelo seu interesse e espero que eles possam entender o que aconteceu, mas se há a oportunidade de jogares pela Roma, tens de a aproveitar», afirmou o pai do jogador ao TuttoJuve.

Huijsen chegou aos giallorossi no sábado e, no dia seguinte, realizou a estreia. «Vê-lo a estrear-se deixou-nos muito felizes, nunca é fácil chegar um dia antes e depois jogar logo no Olímpico [estádio da Roma]. Ele teve um impacto muito bom. No final disse-me que gostou muito e que se sentiu muito confortável.»

O jovem neerlandês, que está emprestado pela Juventus até ao final da época, vai regressar à vecchia signora no verão.

«O objetivo deste empréstimo é garantir-lhe mais tempo de jogo, porque não o conseguiu na Juventus. O Dean vai, certamente, regressar a Turim com uma experiência importante, para poder disputar uma vaga no próximo ano», concluiu.