O Benfica trabalha nos bastidores com a ideia de vender os brasileiros Morato e David Neres. O Maisfutebol sabe que ambos são vistos como negociáveis e, juntos, podem render um encaixe de aproximadamente 50 milhões de euros.

Adaptado a lateral-esquerdo esta época, o central de 22 anos chegou recentemente a ser alvo de ofertas de até 30 milhões de euros do futebol inglês, sobretudo de Fulham e Nottingham Forest, mas os encarnados fecharam as portas a uma saída.

Apesar de ser suplente de Otamendi e António Silva no eixo defensivo, Morato, que tem contrato válido até junho de 2027, está avaliado pelo emblema da Luz entre 20 e 25 milhões de euros.

O jogador permence, de resto, na lista de reforços de clubes da Premier League.

David Neres, por sua vez, voltou a ganhar espaço no onze titular das águias nos últimos meses, mas, ainda assim, não convenceu totalmente ao ponto de ser indiscutível para a próxima temporada.

Sondado no inverno passado pelos russos do Zenit, o avançado de 27 anos tem atualmente um valor de mercado entre 25 e 30 milhões de euros. É outro que tem vínculo com validade até junho de 2027 e o nome bem avaliado entre emblemas ingleses.