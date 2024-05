Jonas tornou-se numa lenda no Benfica, mas, antes de chegar à Luz, somava épocas de bom nível no Valência. O antigo avançado brasileiro deixou o emblema ché em 2014, quando Nuno Espírito Santo assumiu o comando da equipa e a relação entre ambos não terminou da melhor forma.

Em entrevista à Radio Marca, questionado se alguém do Valência lhe tinha faltado ao respeito, Jonas apontou o nome do treinador português.

«O único que me faltou ao respeito foi o Nuno [Espírito Santo]. Disse-me: "Jonas, vais estar aqui e treinar connosco, embora saibas que não vais continuar". Quando fomos treinar, fiquei a treinar separado do grupo. De resto foi normal, mas não houve respeito do treinador para comigo, com o Banega e com o [Hélder] Postiga. Quando me chamou e disse-me que ia começar a treinar normalmente até que decidisse o meu futuro… cinco minutos depois já me tinha deixado de fora», disse o antigo avançado, agora com 40 anos.

Depois do Valência, Jonas assinou a custo zero pelo Benfica, onde viria a marcar 137 golos em 183 jogos.