Jonas foi uma das figuras maiores o Benfica da última década. O ex-avançado brasileiro chegou à Luz em 2014 e por lá ficou até 2019, quando terminou a carreira.

Para trás, ficou a contribuição para quatro títulos de campeão nacional do Benfica, duas supertaças, duas taças da Liga e uma Taça de Portugal.

No Estádio da Luz, Jonas fez 92 golos em 94 jogos e foi agora imortalizado para o Mural dos Campeões, onde cabem 20 jogadores que se destacaram desde que o recinto dos encarnados foi inaugurado em 2003.

«Sabemos que houve tantos jogadores que passaram por este clube, e estar a ser homenageados dentro dos 20 é muito satisfatório, vou levar isso para sempre, tenho muita gratidão e amor por este clube. É o clube com o qual mais me identifiquei, e agradeço a todos os que votaram em mim. Sem esses votos não estaria aqui hoje a ser premiado», afirmou em declarações aos canais próprios do Benfica.

«É difícil recordar, foram tantos [os momentos] anos aqui… Mas fiquei com o ambiente, de como era a chegada do autocarro. Lembro-me quando jogávamos pelo título aqui, desde a chegada lotada de gente… E depois os 90 minutos, as comemorações logo no final, o túnel por onde se entra um a um, com o nosso nome depois de uma conquista… Tudo isso engloba o que significa este estádio para todos os que tiveram o privilégio de jogar aqui. Eu sou um deles e fiquei com essas recordações todas», acrescentou, referindo que jogar na Luz é especial.

«Eu não tinha noção do que era jogar na Luz e, quando comecei a fazer parte da equipa, percebi que aqui há realmente uma diferença quando se joga. Era realmente muito especial jogar na Luz», rematou.