O Salzburgo apurou-se nesta quarta-feira para os quartos de final da Taça da Áustria. O adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões superou o Hartberg (5-4) no desempate por penáltis, após 1-1 no final do prolongamento.

Entrup (67m) colocou a equipa da casa em vantagem, mas Ratkov fez o empate para o Salzburgo ao minuto 77.

O resultado não sofreu alterações no prolongamento e o adversário do Benfica acabou por ser mais feliz no desempate por castigos máximos.