O diretor executivo da Liga, Rui Caeiro, garantiu esta terça-feira que o plano de centralização dos direitos dos campeonatos profissionais de futebol está a correr como previsto.

Em 2021, refira-se, o Governo, então liderado por António Costa, aprovou um decreto-lei que determinava a comercialização centralizada dos direitos televisivos dos jogos da Liga e da II Liga a partir de 2028/29, com a condição de ser apresentado um modelo, até 2025/16, à Autoridade da Concorrência (AdC).

«E estamos exatamente no ponto em que pensávamos que íamos estar. A partir de agora, como também disse, ainda faltam dois anos até apresentar à AdC e portanto vamos fazê-lo cumprindo os prazos com rigor, com muito rigor, para fazer bem e não só depressa», referiu, em entrevista à Lusa.

«Há umas pessoas que acham que estamos a ir depressa demais, outras que estamos a ir devagar. Possivelmente é porque estamos a ir à velocidade que temos de ir, cumprindo aquilo que são os objetivos a cumprir de forma rigorosa aquilo que é o cronograma que definimos. Não vamos andar nem mais depressa, nem mais devagar daquilo que é o que está planeado e acordado e que, de alguma forma, o decreto-lei, que embora, como disse há pouco, venha já com alguns anos de atraso, impôs em 2021 e no qual temos trabalhado», prosseguiu.

O dirigente defende que Portugal tem «um futebol competitivo, que interessa internamente e externamente». No entanto, reconhece a necessidade de «trabalhar» a marca da Liga, «construir um produto melhor e internacionalizá-lo».

«É isso que estamos a fazer e é para isso também que trabalhamos diariamente com os nossos clubes, com os nossos associados, para construir o melhor futebol», defendeu.

Rui Caeiro não quis comentar as dúvidas do Benfica sobre este modelo de negócio – Luís Mendes, administrador da SAD das águias, disse que o clube «não pode, nunca, sair prejudicado da negociação centralizada» –, mas deixou uma garantia.

«Estamos a trabalhar com os clubes de forma afincada, desde que foi definido o decreto-lei em 2021, para garantir que estes prazos são concretizados. Temo-lo feito, temos sentido, de parte de todas as sociedades desportivas e dos nossos associados, grande empenho na concretização destes desígnios», afirmou, relembrando que o Benfica está inclusivamente representado no Conselho de Administração da Liga Centralização.

«Estão presentes várias tipologias de clubes, tendo em conta quer os seus volumes de direitos audiovisuais, quer outras realidades, e todos eles, de forma empenhada, têm-se comprometido e têm trabalhado em conjunto neste projeto», atirou.