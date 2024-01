Steven Gerrard prolongou contrato com o Al Ettifaq, informou o clube saudita.



O técnico inglês, de 43 anos, prolongou a ligação ao clube da cidade de Dammam até 2027.



Na Arábia Saudita desde o verão passada, Gerrard venceu sete dos 21 encontros disputados no Al Ettifaq, atual oitavo classificado do campeonato do país.