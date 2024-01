O Rio Ave anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com Hernâni para a rescisão do contrato que liga as duas partes.

Em comunicado, o emblema vilacondense informou ainda que o extremo português de 32 anos vai prosseguir a carreira no Al Najmah, da segunda divisão da Arábia Saudita.

Hernâni chegou ao Rio Ave em agosto de 2022: em época e meia, fez 39 jogos, dois golos e três assistências. Antes, na Liga, representou o Vitória de Guimarães e o FC Porto.