A Oliveirense, atual 13.ª classificada da II Liga, oficializou esta terça-feira a chegada do defesa Julien Lomboto, por empréstimo, proveniente do Rio Ave.

O francês, de 21 anos, que chegou a Vila do Conde no verão de 2022, somou minutos na Liga esta temporada, na receção ao Famalicão e ao Portimonense. De resto, disputou cinco partidas na equipa sub-23 do Rio Ave.

Siga, ao minuto, toda a ação do Mercado de Transferências.

Pelos jogos disputados, também na temporada transata, fica claro que Lomboto poderá ocupar a posição de defesa central ou médio defensivo. De lembrar que, nos últimos dias, a Oliveirense viu sair um pilar do meio-campo, uma vez que Ibrahima Guirassy reforçou o Marítimo.