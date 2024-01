O Desp. Chaves reforça o eixo defensivo com o central Júnior Pius, como havia adiantado o Maisfutebol.

O nigeriano, de 28 anos, havia deixado Portugal em 2019. Nas últimas épocas representou os romenos do Botosani e os belgas do Royal Antuérpia e do Sint-Truiden.

Pius chegou ao futebol nacional pela porta dos júniores do FC Porto, na época 2013/14. Seguiram-se passagens pelo Desp. Aves, Cesarense, Sanjoanense, Tondela e Paços de Ferreira. Agora, prepara-se para o capítulo mais no extremo norte da Liga.

Siga, ao minuto, tudo o que há a saber sobre o Mercado de Transferências.

O nigeriano conta com uma II Liga e uma Taça da Bélgica no currículo.

Esta é a terceira aquisição dos flavienses neste mercado de transferências, depois da contratação do médio Raphael Guzzo e de outro defesa central, Vasco Fernandes. De lembrar que os transmontanos ocupam o último lugar do campeonato.