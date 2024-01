O defesa central Júnior Pius está a ser negociado pelo Desportivo de Chaves e pode estar de regresso ao futebol português, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O nigeriano de 28 anos representa o FC Botosani, da Roménia, desde a época passada, depois de ter estado três épocas na Bélgica, entre Antuérpia e Sint-Truiden, na sequência da saída de Portugal.

De 2013 a 2019, Júnior Pius esteve em Portugal, onde passou pelos juniores do FC Porto antes de, como sénior, alinhar por uma época em cada um destes clubes: Aves, Cesarense, AD Sanjoanense, Tondela e Paços de Ferreira.

Na última semana, o proprietário do Botosani, Valeriu Iftime, afirmou à imprensa romena que tinha chegado a acordo com um clube português. «Tenho conversado com o Pius nos últimos dias e ele disse-nos claramente que quer deixar o Botosani. E se não o deixar ir agora, vou perdê-lo de graça no verão. Ele está nos últimos seis meses de contrato. Chegámos a acordo com uma equipa da Liga portuguesa. Entrámos em contacto e também estamos a aguardar a oferta por escrito. Ele também recebeu uma oferta da Bélgica. Dentro de dois ou três dias penso que assinaremos os papéis com a equipa de Portugal», disse Iftime, em declarações ao jornal ProSport, na passada segunda-feira.

Os flavienses, orientados por Moreno, continuam no mercado à procura de reforçar o plantel para a segunda volta da I Liga. Ocupam, atualmente, o 18.º e último lugar, com 11 pontos.

Nesta janela de transferências, o central Vasco Fernandes (ex-Casa Pia) e o médio Raphael Guzzo (ex-Goiás) já foram reforços e estrearam-se no sábado, na derrota por 3-0 ante o Sporting.