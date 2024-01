Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações após a vitória em Chaves por 3-0:

«Senti-me confortável no meio campo. Estava complicado para conseguirmos fazer muitos passes, depois tive um minuto infeliz quando ia isolado e falhei. Podia ter feito melhor, mas o guarda-redes também teve mérito. Na segunda parte entrámos melhor e conseguimos justificar a vitória.

Por vezes as bolas entram, outra vez não, fico contente que hoje tenha entrado, com a ajuda do defesa, porque a bola desviou no pé dele, mas fico contente por voltar a marcar. Não festejei? Joguei aqui dois ou três anos, ainda tenho aqui um quadro meu que diz que fui o melhor marcador da formação numa época e é uma honra para mim voltar sempre a este grande clube.»