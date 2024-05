Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota:

[Viktor Gyökeres vai ficar o Sporting?]

«Eu não faço ideia. Eu disse muita coisa no autocarro [risos], mas não faço ideia. Queremos muito o Viktor e isto já entra no papel do Hugo Viana e do presidente. Queremos muito segurá-lo. Mas temos de ver que há grandes Ligas, grandes clubes que podem pagar e é difícil segurar os jogadores. O que sei é que ele está muito feliz cá e que até já tem uma namorada portuguesa e, portanto, tudo isso pode ajudar. Vamos tentar [segurá-lo] ao máximo. Vamos jogar a Liga dos Campeões… vamos ver.»