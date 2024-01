A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já o havia confirmado, mas agora é (mesmo) oficial: Abel Ferreira renovou contrato por mais uma época.

«Esta gestão tão vitoriosa é devido ao trabalho profissional e transparente, com a valorização dos profissionais e continuidade. Muitos jornalistas e adeptos questionam-me por contratações e o meu foco sempre foi manter os profissionais que durante todos estes anos mostram uma estabilidade com relação a performance em campo», afirmou horas antes, em conferência de imprensa a presidente do bicampeão do Brasil.

O treinador português tinha contrato válido até dezembro 2024, mas prolonga agora o vínculo por mais um ano.

No Palmeiras desde novembro de 2020, em três anos Abel Ferreira venceu dois Brasileirões, duas Libertadores, dois campeonatos paulistas, uma Recopa Sul-americana, uma Taça do Brasil e uma Supertaça do Brasil.

Tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, o técnico luso foi cobiçado pelo Al-Sadd, do Qatar.

